Пригожин заявил о взятии Клещеевки силами ЧВК Вагнера

По словам Пригожина, Клещеевка взята «исключительно» подразделениями ЧВК Вагнера. Вокруг села еще ведутся ожесточенные бои, добавил он

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль село Клещеевка к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил бизнесмен и основатель военной компании Евгений Пригожин. Слова предпринимателя приводит пресс-служба его фирмы «Конкорд» на странице во «Вконтакте».

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер», — сказал он.

Пригожин заявил, что вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои, а «противник цепляется за каждый метр земли».

Он опроверг данные о том, что ВСУ «бежит от Артемовска». «ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — сказал бизнесмен.

Бои за Артемовск продолжаются с декабря, Минобороны России тогда сообщало о наступлении и взятии нескольких населенных пунктов. 13 января министерство заявляло о полном контролем над Соледаром – городом в 75 км от Артемовска. В ведомстве указывали, что это стало возможно «благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск».

В то же время о взятии Соледара подразделениями ЧВК Вагнера еще 11 января сообщал Евгений Пригожин. Он также утверждал, что в штурме города не принимали никакие подразделения, кроме бойцов военной компании. Позже он выразил мнение, что у бойцов ЧВК Вагнера пытаются «украсть победу» и принизить их заслуги в рамках спецоперации.

В наступлении в районе Соледара участвовала разнородная группировка российских сил, бойцы ЧВК Вагнера, участвовавшие в штурме, проявили мужество и самоотверженность, заявляли после этого в министерстве обороны.