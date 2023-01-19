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Боррель предсказал отказ ЕС от российских энергоресурсов до конца года
Боррель: почти все страны ЕС откажутся от российских энергоресурсов до конца года
Жозеп Боррель
Почти все страны Евросоюза избавятся от энергоресурсов из России до конца года, заявил верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, выступая в Университете IE по Zoom.
«К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам», — сказал Боррель (цитата по ТАСС).
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