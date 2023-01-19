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Военные летчики России и Белоруссии начали полеты на совместных учениях

Авиация России и Белоруссии начала выполнять задачи на учениях региональной группировки
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Российские и белорусские авиационные подразделения начали выполнять задачи на учениях региональной группировки войск (РГВ). Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

«В рамках проведения второго этапа совместного летно-тактического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации авиационные подразделения, входящие в состав авиационного компонента РГВ (с), приступили к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении ведомства.

С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управлением экипажами многоцелевых истребителей, с аэродрома Барановичи — истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов. С аэродрома Лида экипажи авиации отрабатывают «вопросы преодоления ПВО противника и нанесения ударов по аэродромам и вертолетным площадкам условного противника».

«Инженерно-технический состав осуществляет подготовку авиационной техники к боевому применению», — отметили в Минобороны.

Совместные авиаучения Белоруссии и России начались 16 января. «Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», — поясняли в белорусском Минобороны. В проведении учений задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил. Маневры продлятся до 1 февраля. Российские военные самолеты прибыли в страну 8 января.

В октябре прошлого года Россия и Белоруссия договорились о создании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал задачу группировки: «при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения» на территорию Белоруссии.

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Минобороны Белоруссия Россия группировка войск
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