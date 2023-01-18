Мишустин поручил до февраля направить армии недостающие средства

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Недопоставленные по итогам предыдущего года материально-технические средства для российских военных должны быть направлены в войска до февраля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

«Все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме», — заявил Мишустин.

Мишустин потребовал от членов совета оперативно принять все необходимые меры и лично контролировать исполнительскую дисциплину на всех уровнях производственной кооперации.

В ходе своего выступления премьер отчитался о почти полной реализации планов по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск.

В ноябре президент Владимир Путин поручил координационному совету привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил России материальными средствами «в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции».

В декабре Мишустин анонсировал проверки правительством использования бюджетных средств, которые выделялись на спецоперацию. Тогда же Путин заявил, что у России нет ограничений касаемо финансирования специальной военной операции. Он призвал обеспечить военных аптечками, питанием, формой, защитными шлемами, бронежилетами, приборами ночного видения, снайперскими винтовками нового поколения. «Все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, а снабжение — осуществляться из реальных потребностей», — подчеркнул Путин.