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Путин призвал давать военным «все, что армия просит»

Владимир Путин: в России нет никаких ограничений по финансированию армии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

У России нет никаких ограничений по финансированию вооруженных сил, заявил президент Владимир Путин на коллегии Министерства обороны. «Если какие-то ведомственные нормативы устарели, их нужно менять. Быстро. <...> Страна, правительство дают все, что армия просит», — обратился он к Минобороны.

Глава государства призвал обеспечить военных аптечками, питанием, формой, защитными шлемами, бронежилетами, приборами ночного видения, снайперскими винтовками нового поколения. «Все, что необходимо бойцу, должно быть современным, удобным и надежным, а снабжение — осуществляться из реальных потребностей», — подчеркнул Путин.

Он выразил надежду, что «ответ будет должным образом сформулирован», а соответствующие результаты будут достигаться.

С октября в России существует координационный совет при правительстве для обеспечения нужд военной операции на Украине. В него вошли 19 человек во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Совету поручили представить предложения об уточнении сроков и других деталей исполнения гособоронзаказа.

В конце ноября министр обороны Сергей Шойгу анонсировал увеличение финансирования гособоронзаказа в 2023 году почти в 1,5 раза, чтобы обеспечить оснащенность армии вооружением и техникой «на уровне 97%». Он призвал сохранить максимально возможный объем производства и организовать опережающие поставки в войска.

Кабмин утвердил целевые задания по обеспечению армейских нужд и дал девяти ведомствам (МВД, ФСБ, Росгвардии и другим) право проводить закупки для спецоперации по упрощенной процедуре.

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Во время частичной мобилизации (она проходила с 21 сентября по 28 октября) в регионах жаловались на проблемы со снабжением призывников всем необходимым. Сенатор Людмила Нарусова обращала внимание, что армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами и сухими пайками. Путин призывал исправить все допущенные при мобилизации ошибки и «не допускать их впредь».

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Владимир Путин Армия Вооруженные силы

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