Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями армии

Путин поручил привести в соответствие нормативы обеспеченности военных с их потребностями

Нормативы обеспеченности военных материальными средствами и техникой должны соответствовать скорости их износа в условиях военной операции, считает президент. Также Путин поручил проработать дополнительное финансирование регионов

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил Координационному совету при правительстве привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил России материальными средствами «в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции». Поручение президента дано по итогам заседания совета от 2 ноября, следует из сообщения на сайте Кремля.

При разработке нормативов обеспеченности военных президент поручил учесть интенсивность использования и износа материальных средств.

Среди других поручений президента — формирование механизма, который позволит обеспечить «эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств».

Срок исполнения поручения — 14 ноября, ответственными за это назначены глава правительства Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Кроме того, президент поручил Минфину и комиссии Госсовета «Государственное и муниципальное управление» определить необходимые объемы финансовой поддержки регионов, где сейчас введен средний уровень реагирования. Финансирование планируют выделять из средств федерального бюджета. Ответственными за исполнение этого поручения назначены глава Минфина Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин. Срок исполнения поручения — также 14 ноября. Кроме того, правительству поручено до этого срока представить свои предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на проведение специальной военной операции.

Режим «среднего уровня реагирования» Путин ввел своим указом в восьми регионах 19 октября. Это Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь.

Согласно указу, в этих регионах высшие должностные лица и органы исполнительной власти будут «осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий» в сфере экономики и органах власти, а также проводить «отдельные мероприятия» по территориальной обороне и защите населения «от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На заседании координационного совета, которое состоялось 2 ноября, Путин потребовал постоянно улучшать вооружение российской армии. По его словам, для каждого элемента экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно использует эту экипировку.

Указ о создании координационного совета, задачей которого является обеспечение нужд военной операции на Украине, президент подписал 21 октября. Необходимость создать такой совет Путин объяснил тем, что задачи, которые связаны с военными действиями, решают не только профильные силовые ведомства, но весь государственный аппарат.

Власти также определили особый порядок внесения проектов нормативных правовых актов, связанных со специальной военной операцией. Федеральные ведомства должны готовить эти документы и представить в правительство в течение 24 часов с момента получения указаний, если не предусмотрены иные сроки.

Согласовывать эти документы должны за четыре часа. Аппарат правительства должен в течение суток обеспечить проработку, согласование и представление таких проектов на подпись.