Путин сравнил производство ракет ПВО в России с общемировым

Путин: в России производят столько ракет ПВО различного назначения, сколько во всем мире

Владимир Путин во время посещения АО «Северо-западный региональный центр концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод», Санкт-Петербург (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода.

«Ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира», — сказал он, подчеркнув, что российское производство сопоставимо с мировым.

В мае 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах. «Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах», — сказал он.

С начала военной операции на Украине западные страны неоднократно направляли Киеву комплексы ПВО. Например, в конце октября США начали передавать Украине системы NASAMS, а в декабре объявили о передаче военной помощи на $2 млрд, в том числе на закупку систем ПВО Patriot.