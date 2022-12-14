Эксперты РСПП назвали барьеры для импортозамещения в сфере ОПК

Импортозамещение в оборонной промышленности сдерживается недостатком кадров, несовершенством мер поддержки и практик в сфере интеллектуальной собственности, считают эксперты РСПП. В целом же отрасль была готова к новым санкциям

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Большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) находилось под санкциями с 2014 года, поэтому они в целом справлялись с проблемами импортозамещения и были готовы к новому витку ограничений, который начался в 2022 году. Тем не менее сегодня существует ряд барьеров, которые мешают развитию импортозамещения в ОПК, считают участники заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по оборонно-промышленному комплексу, передал корреспондент РБК. К таким препятствиям участники дискуссии отнесли следующее.

Недостаток кадров

О том, что для импортозамещения в ОПК не хватает квалифицированных кадров, говорили как представители бизнеса, так и власти. У российских компаний часто есть интересные технологические решения, но их необходимо обслуживать, констатировал директор ООО «Лазерный центр» Сергей Горный. «Станок так или иначе можно починить, но заменить инженера практически невозможно, особенно по узким направлениям», — сказал он.

Любое оборудование можно приобрести, но на нем должны работать люди, добавил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов. Он отметил, что в регионах есть понимание, что если предприятия ОПК начнут перетягивать людей одной зарплатой, другие отрасли экономики «просядут». Предприятия ОПК смогут получить компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают к ним для работы из других регионов страны, объявило 13 декабря правительство.

Несовершенство мер финансовой поддержки

Предприятия запутались в мерах поддержки, эффективные механизмы их координации сегодня отсутствуют, считает директор по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПСБ Дмитрий Глейзер. К наиболее существенным мерам поддержки он отнес субсидирование ставок по займам в ВЭБ.РФ и коммерческих банках на цели поддержки производства высокотехнологичной продукции в ОПК (в соответствии с постановлениями правительства № 459 и № 26 соответственно). «К сожалению, оба указанных постановления используются крайне редко. На наш взгляд, Минпромторг должен содействовать в информировании предприятий ОПК относительно возможности финансирования тех или иных проектов с использованием данных мер поддержки», — сказал Глейзер.

Кроме того, несмотря на значительную часть бюджетных средств, которые отвлекаются на субсидирование процентных ставок, компании говорят о необходимости предоставления льготных кредитов на ряд целей, которые сейчас государством не поддерживаются. Это финансирование приобретения комплектующих и оборудования, используемых при производстве продукции двойного назначения, а также проектов, связанных с внедрением отечественного ПО, указал эксперт.

При этом импортное оборудование сегодня подорожало, отметил Муратов. «Дружественные страны, как только у нас появилась потребность в оборудовании, сразу по-дружески увеличили цены на оборудование и сроки доставки», — сыронизировал он.

Вопросы к эффективности программ ФРП

Сегодня активно развиваются различные программы поддержки Фонда развития промышленности, однако не все из них демонстрируют высокую эффективность, отметил Глейзер. «На региональном уровне работа фонда не настолько эффективна, как хотелось бы, хотя значительная доля предприятий ОПК находится именно в регионах. Взаимодействие федеральных структур с региональными, по нашим оценкам, находится на довольно низком уровне», — категоричен эксперт.

Дискриминационное законодательство в сфере интеллектуальной собственности

Уровень технологического суверенитета России можно оценить по числу патентов, указал советник директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Александр Вислый. «В России ежегодно подается около 30 тыс. заявок на патенты, в Китае — 1,6 млн заявок, в США — 600 тыс. Действует в России около 260 тыс. патентов, в Китае — 3,6 млн, в США — 3,3 млн, в Японии — 2 млн. Это ровно те страны, чью продукцию мы хотим импортозаместить», — напомнил эксперт.

«Для нас индикатором того, что импортозамещение началось, будет сдвиг в подаче заявок на изобретения. Если в ближайшие год-два мы не увидим серьезного роста заявок на патенты, это будет означать, что мы просто пережидаем санкции», — констатировал Вислый.

В России произошло тотальное закрепление интеллектуальных прав на научные исследования и разработки в сфере обороны и безопасности за государством, отметил начальник управления по интеллектуальной собственности АО «Уралвагонзавод» Сергей Ананьев. «Практика работы организаций ОПК показывает, что за государством любым способом закрепляются исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, используемые при гособоронзаказе», — отметил он. Это снижает перспективы развития, а также мотивацию авторов и организаций, полагает Ананьев.

При этом, по сути дела, Россия «кормит противников», утверждает Муратов. «Еще при СССР были страны, которые получили документацию на продукцию военного назначения. В результате Чехия сегодня делает автоматы Калашникова, <...> а Болгария превратилась в настоящий боеприпасный хаб», — сказал сенатор.

О том, что импортозамещение в ОПК должно быть реализовано на 100%, ранее говорил президент Владимир Путин. «Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами», — заявил он в сентябре 2022 года. «Где-то в других местах это не так важно и не так существенно, да и не нужно на самом деле нам стопроцентного импортозамещения, а здесь — нужно», — подчеркивал он.