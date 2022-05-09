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Борисов сообщил о достаточном запасе высокоточных ракет у России

По словам вице-премьера, у России достаточно запасов высокоточных ракет и боеприпасов, которые помогают в выполнении поставленных задач в ходе спецоперации на Украине
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Оборонно-промышленный комплекс России в полном объеме закрывает потребности Минобороны в высокоточных ракетах, запасы есть. Об этом «Интерфаксу» заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

«Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились. Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах», — сказал он.

По его словам, запасов высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными Силами России задачи.

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Фото:пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин предположил, что у президента Владимира Путина «заканчиваются боеприпасы». Так он ответил на вопрос журналиста CBS News 20 марта по поводу причин использование Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе операции на Украине.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью Владимир Путин назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту населения Донбасса. Киев в ответ на это объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.

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С начала спецоперации российское Минобороны неоднократно отсчитывалось о поражении военных объектов и техники высокоточными ракетами. По данным на 8 мая, всего ВС России уничтожили 2927 танков и бронированных машин ВСУ, 1393 орудия полевой артиллерии и миномета, 297 реактивных систем залпового огня, 156 самолетов, 116 вертолетов, а также 765 беспилотников.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ракеты высокоточное оружие Военная операция на Украине Юрий Борисов
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