Советник Пушилина заявил о выдаче ВСУ позиций польских военных по радио

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 74,26 (+0,43) Инвестиции, 17 янв, 19:32
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 68,66 (+0,38) Инвестиции, 17 янв, 19:32
FTX раскрыла данные об оставшихся у биржи ликвидных активах Крипто, 10:20
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:15
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 10:11
Под Киевом после падения вертолета рядом с детским садом произошел взрыв Общество, 10:09
Жаров назвал условие блокировки Youtube в России Технологии и медиа, 10:00
Почему литиевых батарей не хватит на всех Pro, 09:57
BYD и Mercedes представили совместный электрокар в Китае Авто, 09:46
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Рафаэль Надаль уступил 65-ой ракетке мира и вылетел с Australian Open Спорт, 09:46
Какое меню в ресторане будет стабильно привлекать посетителей РБК и Черкизово, 09:45
Петр Ян проведет поединок с одним из лидеров рейтинга легчайшего веса UFC Спорт, 09:39
Россия — третья по расчетам в юанях. Как изменились поставки и платежи Pro, 09:33
Блинкен назвал требования России к Украине «обреченными на провал» Политика, 09:31
Цена нефти Brent достигла $87 за баррель впервые с 3 января Инвестиции, 09:30
Володин увидел доказательства для трибунала в словах Меркель и Данилова Политика, 09:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Советник Пушилина заявил о выдаче ВСУ позиций польских военных по радио

Советник Пушилина Гагин: ВСУ в радиоэфире выдали позиции польских военных в Соледаре

Соледар Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные нанесли «серьезные потери» части польского контингента в Соледаре, так как ВСУ обсуждали их позиции в радиоэфире, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«В том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — сказал Гагин.

По его словам, польских военных в украинских войсках регулярно отправляют на опасные участки фронта, к ним относятся как к «неприятным попутчикам».

13 января Минобороны России объявило, что накануне российские военные взяли под контроль Соледар (находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска). Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин говорил, что в штурме участвовали только подразделения компании.

В российском военном ведомстве позже заявили, что задача по штурму городских кварталов Соледара была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера».

Читайте на РБК Pro
Финансовая феминистка: как женщине получить более высокую зарплату
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
«Повышения зарплат не ждите»: ключевые тренды для рынка труда на 2023 год
Почему есть мясо — нормально: шесть научно обоснованных причин

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 15 января говорила, что под Соледаром продолжаются тяжелые бои. 17 января штаб территориальной обороны ДНР объявил, что российские военные контролируют всю территорию города. Врио главы ДНР Денис Пушилин позже сказал, что в городе проводится «дозачистка» и «в окрестностях Соледара тоже есть определенное улучшение позиций».

Советник Пушилина заявил о выдаче ВСУ позиций польских военных по радио
Советник Пушилина заявил о выдаче ВСУ позиций польских военных по радио

Теги
Польша Украина ВСУ Соледар Военная операция на Украине
Материалы по теме
В ДНР заявили о полном контроле над Соледаром
Политика
Пригожин показал командовавшего взятием Соледара
Политика
Около 250 человек эвакуировали из Соледара в Шахтерск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter