Советник Пушилина заявил о выдаче ВСУ позиций польских военных по радио

Российские военные нанесли «серьезные потери» части польского контингента в Соледаре, так как ВСУ обсуждали их позиции в радиоэфире, заявил «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«В том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — сказал Гагин.

По его словам, польских военных в украинских войсках регулярно отправляют на опасные участки фронта, к ним относятся как к «неприятным попутчикам».

13 января Минобороны России объявило, что накануне российские военные взяли под контроль Соледар (находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска). Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин говорил, что в штурме участвовали только подразделения компании.

В российском военном ведомстве позже заявили, что задача по штурму городских кварталов Соледара была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 15 января говорила, что под Соледаром продолжаются тяжелые бои. 17 января штаб территориальной обороны ДНР объявил, что российские военные контролируют всю территорию города. Врио главы ДНР Денис Пушилин позже сказал, что в городе проводится «дозачистка» и «в окрестностях Соледара тоже есть определенное улучшение позиций».