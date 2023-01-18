Премьер Испании заявил о «скрытых» союзниках Путина в Европе

У президента Владимира Путина сейчас много скрытых союзников в Европе, которые еще год назад хвалили его, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает La Vanguardia.

«Российский автократ не одинок в своем реакционном стремлении расколоть мир и повернуть время вспять. У него много союзников в Европе, которые сейчас скрывают свои симпатии к Путину, но всего год назад приезжали к нему и хвалили его методы», — сказал он.

Санчес отметил, что миру нужно «бороться с гнилыми семенами, которые Путин посеял», а оружием должны против этого должны стать «демократия, прозрачность и эффективная политика».

Не все политики в Европе однозначно поддерживают действия ЕС против России или в поддержку Украины. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что в интересах Будапешта не отказываться от всех экономических отношений с Москвой, но такую позицию он называл «провенгерской».

В Киеве Орбана обвиняли в «патологическом пренебреженим к Украине и украинскому народу», хотя Венгрия не отказывалась от помощи Украине. Например, она в 2023 году планирует выделить ей кредит в размере €187 на восстановление экономики.