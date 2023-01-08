Орбан сравнил действия Запада с новой холодной войной

Политический советник Орбана рассказал, что на последнем рождественском ужине венгерский премьер сравнил действия Запада с новой холодной войной и отметил, что Венгрии необходимо «оставаться в стороне»

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на фоне украинского кризиса и кризиса западноцентричного порядка Запад начал новую холодную войну. Об этом премьер заявил на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана (венгерский политический деятель конца XIX — начала ХХ века), рассказал его политический советник Балаж Орбан в статье для Mandiner.

Как отметил советник премьера, на рождественском собрании Орбан настаивал, чтобы Венгрия «оставалась в стороне» от новых военных блоков, поддерживала отношения с конкурентами Запада и претендовала на роль регионального лидера. «Теперь стало ясно, что самая большая стратегическая задача, стоящая перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы выйти из группы среднеразвитых стран и догнать развитые государства, а также достичь статуса региональной средней державы в Центральной Европе», — написал Балаж Орбан, передавая слова венгерского премьера.

По его словам, чтобы хотя бы частично сохранить свое доминирование, Запад во главе с США «разрывает, ослабляет или берет под контроль отношения с нарастающей скоростью». «Похоже, что международные блоки времен холодной войны будут восстановлены», — добавил советник премьера.

Венгрия является одной из немногих стран ЕС, выступающей против разрыва с Россией и антироссийских санкций. Санкционную политику против Москвы Орбан называл провальной и призывал пересмотреть санкционные решения. «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — настаивал он. Помимо этого, премьер критиковал выделение значительной поддержки Украины со стороны Евросоюза, посчитав, что Европа «все больше» оказывается вовлечена в конфликт.

Позицию Венгрии не раз критиковали в правительствах других европейских стран. «[Орбан] ведет свою собственную игру с Европейским союзом и иногда использует Украину как заложницу этих отношений», — утверждал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.