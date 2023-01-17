Минфин США продлил освобождение российских сельхозтоваров из-под санкций
Минфин США продлил освобождение из-под антироссийских санкций продукции медицинского и сельскохозяйственного назначения. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства выпустило соответствующую новую генеральную лицензию 6C.
Согласно ей разрешаются связанные с Россией «транзакции, относящиеся к производству, продаже, транспортировке или предоставлению сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, медицине, медицинской аппаратуре, ее компонентам или обновлениям программного обеспечения для нее».
От санкций освобождаются:
- продукты питания для людей (включая сырые, обработанные и упакованные пищевые продукты, живые животные, витамины и минералы, пищевые добавки и др.);
- семена продовольственных культур;
- удобрения, в том числе органические, а также оплодотворенная икра рыб или эмбрионы животных;
- медицинские приборы и средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19.
Лицензия 6C полностью заменила лицензию 6B, выданную 14 июля.
США исключили часть товаров из списка антироссийских санкций, в том числе удобрения, медтехнику и лекарства, еще 24 февраля. Они перестали распространяться на неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы, а также продукты питания. США разрешили их экспорт, импорт и реэкспорт.