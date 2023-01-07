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Минфин США предостережет банки от слишком жесткого исполнения санкций

Bloomberg: Минфин США решил предостеречь банки от слишком активного исполнения санкций
Огромное количество предписаний, инструкций и санкций привело к тому, что американские банки отказывают в обслуживании превентивно, без анализа рисков. Минфин США намерен провести разъяснительную работу с банками
Министерство финансов США
Министерство финансов США (Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press)

Минфин США намерен предостеречь банки страны от излишне жесткого выполнения санкционных требований, что приводит к частым и необоснованным отказам клиентам в обслуживании, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, высокопоставленные чиновники американского Минфина планируют в 2023 году встречи с руководителями банков, чтобы «устранить эту опасную тенденцию». По их мнению, банки проявляют чрезмерную осторожность и отказывают клиентам, которые могут нуждаться в них больше всего.

Так, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон планирует отправиться в Сиэтл, Сан-Франциско и Сан-Диего уже в январе для встреч с банкирами.

«Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — неизбирательной потерей финансового доступа для целых категорий клиентов, — обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности», — цитирует агентство заявление Нельсона.

Bloomberg отмечает, что сменяющие друг друга администрации США быстро и иногда без особой ясности вводили различные санкции, ожидая, что финансовые учреждения будут соблюдать их самостоятельно. При этом банкам, нарушающим санкции, грозят крупные штрафы, поэтому они часто проявляют крайнюю осторожность по отношению ко всему, что может считаться объектом санкционного риска.

Целью Минфина являются гарантии того, что никто не будет лишен финансовых услуг только потому, что какое-то учреждение превентивно отключает подозрительных лиц от обслуживания вместо оценки реальных рисков.

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В рамках своей информационно-разъяснительной работы Нельсон планирует встретиться с крупными технологическими компаниями, такими как Apple и Alphabet, а также с более мелкими организациями, такими как независимые общественные банки и предприятия по обслуживанию денежных средств диаспор, которые в первую очередь страдают от ужесточения санкций.

«Мы считаем, что расширение доступа к финансовым услугам и противодействие незаконному финансированию на самом деле дополняют друг друга, а не противоречат друг другу, поэтому мы продолжаем настаивать на риск-ориентированном подходе к пресечению отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности», — сказал Нельсон.

США последний раз вводили санкции против российских компаний 22 декабря 2022 года. Тогда в список SDN (Specially Designated Nationals List), означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет на взаимодействие с ними американским лицам, попали десять компаний: концерн «Моринформсистема — Агат», ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», аккумуляторная компания «Ригель», ЦНИИ судового машиностроения (Судмаш), научно-производственное объединение «Аврора», концерн «ЦНИИ «Электроприбор», предприятие «Обуховское», «Морские навигационные системы», Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, компания «Технополь».

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