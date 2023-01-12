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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян попросил Карабах не давать Баку повода для военных действий

Премьер Армении Пашинян попросил Карабах не давать Баку повода для военной эскалации
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Властям Нагорного Карабаха следует избегать заявлений, которые Азербайджан может посчитать поводом для военных действий, предупредил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, передает «Новости-Армения».

«Во-первых, необходимо воздержаться от политических заявлений, делающих ситуацию более тупиковой, потому что заявления, не преследующие конкретной задачи, не приносят пользы. Во-вторых, должен начаться диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, и наши карабахские коллеги не должны давать возможность обвинять их в нарушении конструктивного диалога», — сказал Пашинян.

По его словам, незаконная блокировка Азербайджаном Лачинского коридора является провокацией, конечная цель которой сводится к «новой военной эскалации». «И не надо делать шагов в пользу разработчиков сценариев военной эскалации», — добавил премьер-министр (цитата по Sputnik Армения).

Накануне Совет безопасности Нагорного Карабаха выступил с заявлением, в котором говорилось, что ряд утверждений и мнений, высказанных Пашиняном, вызывают обеспокоенность, поскольку «не соответствуют идеям общенациональной борьбы, а также позиции народа и властей Республики Арцах».

Лачинский коридор — горный маршрут, по которому проходит автодорога, соединяющая армянский город Горис и центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт.

С 12 декабря Лачинский коридор перекрыт. Как сообщал МИД Армении, его заблокировала группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. Баку заявлял, что коридор заблокировал «миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана». Ереван обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что делается «все возможное для урегулирования обстановки». Она назвала критику миротворцев неприемлемой.

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Теги
Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах Азербайджан
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