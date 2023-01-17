МИД объявил о запрете въезда чиновникам ЕС в ответ на 9-й пакет санкций

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МИД в ответ на девятый пакет ограничений Евросоюза в отношении России запретил въезд ряду чиновников, депутатов и крупнейших военных коммерческих структур ЕС. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Под запрет попали члены руководства силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке украинских военных «в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине» и компании, производящие и поставляющие Украине военную технику и оружие. Кроме того, ограничения распространяются на граждан стран-членов ЕС, которые замечены «в систематической публичной антироссийской риторике».

В сообщении МИДа говорится, что ограничения распространены и на отдельных депутатов Европарламента, но их имена не приводятся. Девятый пакет санкций ЕС в ведомстве назвали нелегитимным.

Также в министерстве заявили об агрессивной антироссийской линии, которую проводит Европарламент, утвердивший резолюцию «О признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма» (документ не является юридически обязывающими и носит рекомендательный характер).

Россия неоднократно выступала с критикой военной поддержки Киева со стороны западных стран. В Кремле заявляли, что это не помешает целям спецоперации, а также высказывали мнение, что поставки оружия принесут Украине «больше страданий».

Девятый пакет санкций Евросоюза был принят 18 декабря 2022 года. В него вошли персональные санкции в отношении 200 человек и организаций, включая трех вице-премьеров правительства и девять министров. Также пакетом санкций были наложены ограничения на ВГТРК, Национальную медиа группу, телеканал RT, парламентские политические партии. Под блокирующие санкции попали два банка — Московский кредитный банк и Дальневосточный банк.

Кроме того, Евросоюз расширил запрет на поставку в Россию товаров двойного назначения и «продвинутых технологий». С 16 января 2023 года оказались запрещены к поставке в Россию авиационные двигатели и запчасти к авиадвигателям внутреннего сгорания, которые не входят в номенклатуру товаров двойного назначения.