Мэрия Сент-Женевьев-де-Буа пообещала сохранить «русское кладбище»

Русское кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС)

Мэрия города Сент-Женевьев-де-Буа во Франции, где на кладбище похоронены представители русской эмиграции, пообещала, что сохранит могилы русских эмигрантов, несмотря на отказ принять от России оплату за их обслуживание.

Мэрия пообещала, что «никакие русские могилы не будут потревожены» и городские власти продолжат сохранять «это важное международное наследие», которое насчитывает более 5,2 тыс. могил.

Содержание могил и уход за ними на всех кладбищах во Франции является обязанностью владельцев захоронений или их правопреемников. Города, со своей стороны, должны только обеспечивать содержание общественных пространств. В администрации города добавили, что в кладбище как в общественное место уже несколько лет вкладывают деньги, за счет которых были отреставрированы многие аллеи, город также начал восстанавливать там растительность и сажать деревья.

В 2018 году по инициативе Российского дома науки и культуры были установлены контакты c мэрией, для того чтобы реставрировать разрушенные временем могилы без правопреемников. Эта работа была приостановлена из-за конфликта на Украине, однако «устойчивость этих проектов не ставится под сомнение ни городом, ни Российским домом науки и культуры», заявила мэрия.

«Война никогда не будет предлогом для несоблюдения обязанности сохранения памяти и уважения к ушедшим, независимо от их национальности», — подчеркнули в мэрии.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что власти Сент-Женевьев-де-Буа в 30 км от Парижа отказались принимать от России деньги на содержание русской части местного кладбища. Там похоронены, в частности, такие представители русской культуры, как поэты Иван Бунин и Зинаида Гиппиус, артист балета Рудольф Нуреев, а также режиссер Андрей Тарковский.

Прекращение финансирования осудили в посольстве России во Франции, назвав неприемлемым, что «политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы» и ставят под угрозу сохранность могил давно умерших россиян. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, кто кладбище сохранилось в советское время, но теперь Париж сделал его «заложником своего политического заболевания».