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МИД связал вопрос русского кладбища с «политическим заболеванием» Парижа

Мария Захарова: Франция сделала русское кладбище «заложником политического заболевания»
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Отказ города Сент-Женевьев-де-Буа во Франции принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены представители русской эмиграции, является примером вопиющей безнравственности. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Массовые захоронения солдат Красной армии на территории Франции власти трогать пока не рискуют, опасаясь массового гнева просвещенных французов, которым еще дорога память о Сопротивлении и де Голле. Поэтому придумали отыграться на могилах русского кладбища, где нашли свой последний покой представители цвета русской эмиграции», — написала Захарова, назвав действия администрации города «Некрофилией-2023». Она отметила, что кладбище сохранилось в советское время, но теперь Париж сделал его «заложником своего политического заболевания».

Захарова добавила, что в России ухаживают за могилами солдат Наполеона, а также чтят бойцов полка «Нормандия-Неман», воевавшего во Второй мировой войне против стран Оси.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что власти Сент-Женевьев-де-Буа, расположенного в 30 км к югу от Парижа, отказались принимать от России деньги на содержание русской части местного кладбища. На кладбище похоронены, в частности, такие представители русской культуры, как поэты Иван Бунин и Зинаида Гиппиус, артист балета Рудольф Нуреев, а также режиссер Андрей Тарковский.

Прекращение финансирования осудили в посольстве России во Франции, выразив глубокую обеспокоенность. Там также назвали неприемлемым тот факт, что «политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы» и ставят под угрозу сохранность могил давно умерших россиян.

Теги
МИД Мария Захарова кладбище Франция
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