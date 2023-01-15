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Le Monde сообщила об угрозе «крупнейшему русскому кладбищу» за рубежом

Власти Сент-Женевьев-де-Буа не приняли деньги на содержание русской части кладбища
Русская часть кладбища в Сент-Женевьев-де-Буа составляет 62% от общей площади. В этом году мэрия не приняла от России деньги на ее содержание, она стала похожа на «лес, куда мало кто ходит гулять»
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Вид на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Власти города Сент-Женевьев-де-Буа (расположен в 30 км к югу от Парижа) отказались принимать от России деньги на содержание русской части местного кладбища, сообщил Le Monde Николай Лопухин, председатель Комитета по уходу за русскими православными захоронениями.

«В этом году город не принял денег из Кремля, позволяющих финансировать возобновление аренды земли, срок действия которой истек», — сказал он. Le Monde пишет, что это подтвердили в российском посольстве, а мэрия города отказалась от комментариев.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России во Франции и в мэрию Парижа.

Русская часть кладбища действует с конца 1920-х: в 1927 году княгиня Вера Мещерская основала в Сент-Женевьев-де-Буа Русский старческий дом, пансионерами которого стали первые русские эмигранты. Впоследствии их хоронили на местном кладбище. Le Monde называет его «крупнейшим русским некрополем за границей»: по данным российского правительства, по состоянию на 2016 год русский сектор насчитывал более 5,2 тыс. могил. В том же году кабмин включил его в перечень историко-мемориальных памятников за рубежом.

Лопухин сообщил, что ищет другие источники финансирования. По его словам, средств комитета хватит на аренду 22 участков на срок до десяти лет. Он также обеспокоен ветхим состоянием кладбища: в 2018 и 2020 годах проверки, организованные российской стороной, показали, что 45% могил нуждаются в восстановлении. Однако из-за пандемии коронавируса и вооруженного конфликта на Украине «Москве пришлось отказаться от этого проекта».

Как сообщает Le Monde, приостановка финансирования из России ставит под угрозу будущее русской части кладбища — 62% от общей площади. Издание отмечает, что после начала военной операции на Украине в феврале прошлого года число посетителей, которые ухаживали бы за могилами, сократилось, и этот участок теперь «выглядит как лес, куда мало кто ходит гулять».

В Сент-Женевьев-де-Буа похоронены в том числе писатели Иван Бунин и Надежда Тэффи, балерины Матильда Кшесинская и Ольга Преображенская, художники Зинаида Серебрякова и Константин Коровин, артист балета Рудольф Нуриев. Могила последнего, которую Radio France называет произведением искусства, оформлена в виде восточного ковра; его эскиз создал сценограф Эцио Фриджерио.

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