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Французский волонтер Боке объяснил просьбу дать ему убежище в России

МВД России заявило о готовности рассмотреть просьбу об убежище французского волонтера Боке
Полученные по почте Боке патроны от автомата Калашникова
Полученные по почте Боке патроны от автомата Калашникова (Фото: из личного архива)

Французский волонтер, бывший военный Адриан Боке, освещавший события в Донбассе, объяснил РБК свою просьбу дать ему в России политическое убежище тем, что, вернувшись во Францию, он оказался «в ловушке».

«Я вернулся в свою страну в июле и, к сожалению, попал в ловушку. Я был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам французской полицией, затем в конце сентября на меня было совершено покушение с ножом в Стамбуле, организованное агентами СБУ», — заявил Боке. По его мнению, он больше не в безопасности ни в одной стране мира, кроме России.

Он отметил, что разделяет российские ценности и, в частности, «борьбу с нацизмом». «К сожалению, моя страна предпочитает давать оружие нацистам. Я больше не могу молчать. Я больше не могу притворяться», — сказал Боке.

Он отметил, что во Франции у него осталась шестилетняя дочь, которую «хотят убить». Боке сообщил, что ему поступают «очень серьезные» угрозы — он получал патроны от автомата Калашникова по почте. Он выразил уверенность, что будет в безопасности, только когда станет гражданином России.

По словам бывшего военного, он официально работает на правительство Донбасса как привлеченный военный эксперт по баллистике. О том, что он запросил убежище в России, «РИА Новости» сообщило 11 января. Боке в разговоре с РБК отметил, что его прошение «было официально получено в начале декабря в Москве», ответа он пока не получил.

МВД России заявило, что готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения Боке на российской территории в случае получения от него соответствующего заявления. «Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях», — говорится в сообщении министерства.

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Боке приехал на Украину весной 2022 года как волонтер. В своем телеграм-канале он писал о военных преступлениях, которые, по его словам, совершала армия Украины. В сентябре Боке рассказывал, что в Стамбуле на него совершили покушение.В том же месяце Боке заявлял, что «говорить правду» в Европе стало преступлением, и он «потерял все, чтобы помочь Донбассу и России показать правду и ужасы преступлений Украины».

Теги
убежище новости Франция Донбасс Военная операция на Украине
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