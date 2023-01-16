Посольство назвало неприемлемой ситуацию с русским кладбищем во Франции

Власти города Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронены Бунин и Нуреев, отказались принимать от посольства плату за истекшие концессии на захоронения россиян. По данным дипломатов, пока вопрос оплаты отложен, сносить могилы не будут

Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Посольство России выражает обеспокоенность и считает неприемлемой ситуацию с кладбищем в Сен-Женевьев-де-Буа с захоронениями россиян, оплату за содержание части которого отказываются принимать власти города. Об этом РБК сообщили в посольстве России во Франции.

«Посольство выражает глубокую обеспокоенность нездоровой ситуацией, складывающейся вокруг знакового для любого русского человека кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где захоронены видные деятели отечественной культуры, представители русской эмиграции», — отметили в дипмиссии. Там также назвали неприемлемым тот факт, что «политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы» и ставят под угрозу сохранность могил давно умерших россиян.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что власти Сент-Женевьев-де-Буа, расположенного в 30 км к югу от Парижа, отказались принимать от России деньги на содержание русской части местного кладбища.

В посольстве указали, что в декабре члены муниципального совета Сен-Женевьев-де-Буа решили приостановить взаимодействие с дипломатами по кладбищу и не принимать оплату за истекшие концессии на захоронения россиян. Российская сторона регулярно занималась этим с 2005 года, отметили в дипмиссии. Там находятся 23 захоронения россиян.

«В то же время, согласно разъяснениям мэрии, вопрос оплаты отложен и на данном этапе речи о сносе могил не идет. Со своей стороны, посольство призывает мэрию и общественность Сен-Женевьев-де-Буа к взаимодействию, с тем чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», — добавили в дипмиссии.

Председатель Комитета по уходу за русскими православными захоронениями Николай Лопухин заявил Le Monde, что город «не принял денег из Кремля» и комитет ищет другие источники финансирования. Средств комитета хватит на аренду 22 участков на срок до десяти лет. Газета указала, что после начала военной операции на Украине в феврале число посетителей, которые ухаживали бы за могилами, сократилось и этот участок теперь «выглядит как лес, куда мало кто ходит гулять».

В Сен-Женевьев-де-Буа похоронены в том числе писатели Иван Бунин и Надежда Тэффи, артисты балета Матильда Кшесинская и Рудольф Нуреев, художники Зинаида Серебрякова и Константин Коровин.