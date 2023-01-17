Путин поставил задачу заметно увеличить зарплаты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:03
Россияне поставили рекорд по покупке жилья в Турции Бизнес, 16:00
Офис президента Украины объявил об увольнении Арестовича Политика, 15:57
Госкомпании будут работать с блогерами по принципу «одного окна» Технологии и медиа, 15:56
ЦБ выявил случаи списания бумаг у российских депозитариев за рубежом Финансы, 15:52
Шольц назначил новым министром обороны ФРГ Бориса Писториуса Политика, 15:51
Залог акций АО: как оформить и как снять обременение Pro, 15:51
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 15:49
Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии Политика, 15:47
Минобороны заявило о ликвидации трех групп украинских диверсантов Политика, 15:42
Балицкий сообщил о боевом слаживании сербских добровольцев в Запорожье Политика, 15:36
National Geographic откроет продажи первой NFT-коллекции 17 января Крипто, 15:34
Какие товары на Ozon и WB показали взрывной рост и как пробиться в лидеры Pro, 15:29
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 15:24
Экономика ,  
0 

Путин поставил задачу заметно увеличить зарплаты

Путин: регионам и правительству следует работать над исправлением ситуации с зарплатами
Наибольшее внимание президент попросил уделить тем регионам, где сосредоточены проблемные отрасли. По его словам, таких несколько, в том числе автопром и лесопромышленный комплекс. В целом, по мнению Путина, экономика укрепляется
Курс доллара ЦБ USD ₽68,289 +1,06%
Курс евро ЦБ EUR ₽73,830 +0,98%
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться в 2023 году ощутимых результатов по повышению реальных зарплат россиян и уровня занятости в стране. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам с членами правительства.

«Сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. <...> Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации, и главное, что у нас все возможности для этого есть: нужно стимулировать занятость и рост заработных плат — реальных заработных плат», — сказал Путин.

По его словам, наибольшее падение в 2022 году показали несколько отраслей, в том числе автопром и лесопромышленный комплекс, внимания правительства требует также положение производств, которые были ориентированы на внешние рынки. «В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей», — добавил глава государства.

Также, по словам Путина, негативно влияет на доходы граждан инфляция. Вместе с тем, отметил президент, фактическая динамика российской экономики оказалась по итогам года «лучше многих экспертных прогнозов». «Валовый внутренний продукт России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, — помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, — предрекали падение и десять, и 15%, и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%, подчеркну — это по году в целом, тогда как уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики», — сказал Путин.

В конце декабря 2022 года курирующий финансово-экономический сектор первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что весной 2022 года российская экономика могла «пойти вразнос», но этого удалось избежать благодаря работе ЦБ, Минпромторга и Минтранса. Еще одним непростым периодом для экономики вице-премьер назвал конец апреля—июнь.

Читайте на РБК Pro
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Акции Tesla рухнули на 64%. Что происходит и при чем здесь Twitter
Люди без возраста: 7 привычек, которые помогут замедлить старение

Он уточнил, что в 2022 году экономика страны столкнулась с масштабными западными санкциями и ожидался «жесткий» сценарий развития — ЦБ в апреле прогнозировал годовой спад ВВП России на 8–10%. Однако снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий. Также властям удалось удержать рынок труда: уровень безработицы не вышел за 4%. Белоусов считает, что 2023 год должен быть гораздо более легким для российской экономики, чем 2022 год, «если ничего не произойдет». Белоусов добавил, что власти не видят «фатальных проблем».

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью РБК 27 декабря заявил, что российская экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году, если будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза Центробанка.

Вместе с тем, по оценкам Всемирного банка, в 2022 году экономика России сократилась на 3,5% при ожидавшихся 4,5%, в 2023 году ВВП сократится 3,3%. В 2024 году Россию ожидает рост на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи». В долгосрочной перспективе спецоперация на Украине и ее последствия замедлят рост экономики страны, сделали вывод эксперты банка.

В Еврокомиссии считают, что Россию после введения многочисленных санкций ждут «десятилетия рецессии». Как заявила, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, рецессия будет вызвана, в том числе, и тем, что из-за санкций российская промышленность «лишится современных и важных технологий».

С конца февраля 2022 года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Они затронули финансовый сектор и фондовый рынок, экспорт и импорт, международные резервы, авиасообщение, сферы спорта и культуры и так далее; под ограничения попали физические и юридические лица, а мировые компании на этом фоне массово покинули страну. Власти ЕС называют целью мер ослабление «способности российского правительства финансировать агрессию против Украины». В Еврокомиссии заявляют при этом, что при их подготовке стараются «минимизировать негативные последствия для российского населения».

Путин поставил задачу заметно увеличить зарплаты
Путин поставил задачу заметно увеличить зарплаты

Авторы
Теги
Персоны
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
занятость Зарплаты Владимир Путин правительство регионы ВВП Инфляция

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter