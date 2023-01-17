Путин поставил задачу заметно увеличить зарплаты

Наибольшее внимание президент попросил уделить тем регионам, где сосредоточены проблемные отрасли. По его словам, таких несколько, в том числе автопром и лесопромышленный комплекс. В целом, по мнению Путина, экономика укрепляется

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Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться в 2023 году ощутимых результатов по повышению реальных зарплат россиян и уровня занятости в стране. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам с членами правительства.

«Сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. <...> Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации, и главное, что у нас все возможности для этого есть: нужно стимулировать занятость и рост заработных плат — реальных заработных плат», — сказал Путин.

По его словам, наибольшее падение в 2022 году показали несколько отраслей, в том числе автопром и лесопромышленный комплекс, внимания правительства требует также положение производств, которые были ориентированы на внешние рынки. «В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышения благополучия российских семей», — добавил глава государства.

Также, по словам Путина, негативно влияет на доходы граждан инфляция. Вместе с тем, отметил президент, фактическая динамика российской экономики оказалась по итогам года «лучше многих экспертных прогнозов». «Валовый внутренний продукт России за январь—ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам, — помните, и некоторые наши эксперты в стране, у нас внутри, я уж не говорю про зарубежных экспертов, — предрекали падение и десять, и 15%, и даже 20%. В целом по году ожидается снижение на 2,5%, подчеркну — это по году в целом, тогда как уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики», — сказал Путин.

В конце декабря 2022 года курирующий финансово-экономический сектор первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что весной 2022 года российская экономика могла «пойти вразнос», но этого удалось избежать благодаря работе ЦБ, Минпромторга и Минтранса. Еще одним непростым периодом для экономики вице-премьер назвал конец апреля—июнь.

Он уточнил, что в 2022 году экономика страны столкнулась с масштабными западными санкциями и ожидался «жесткий» сценарий развития — ЦБ в апреле прогнозировал годовой спад ВВП России на 8–10%. Однако снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий. Также властям удалось удержать рынок труда: уровень безработицы не вышел за 4%. Белоусов считает, что 2023 год должен быть гораздо более легким для российской экономики, чем 2022 год, «если ничего не произойдет». Белоусов добавил, что власти не видят «фатальных проблем».

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью РБК 27 декабря заявил, что российская экономика может вернуться к докризисному уровню в 2025 году, если будет развиваться вблизи верхнего диапазона октябрьского базового прогноза Центробанка.

Вместе с тем, по оценкам Всемирного банка, в 2022 году экономика России сократилась на 3,5% при ожидавшихся 4,5%, в 2023 году ВВП сократится 3,3%. В 2024 году Россию ожидает рост на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта, по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи». В долгосрочной перспективе спецоперация на Украине и ее последствия замедлят рост экономики страны, сделали вывод эксперты банка.

В Еврокомиссии считают, что Россию после введения многочисленных санкций ждут «десятилетия рецессии». Как заявила, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, рецессия будет вызвана, в том числе, и тем, что из-за санкций российская промышленность «лишится современных и важных технологий».