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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

Губернатор Вячеслав Гладков: село Старый Хутор в Белгородской области обстреляли
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под обстрел, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Никто не пострадал, осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домах, повреждены заборы и входные двери. Повреждения получила линия электропередачи, поэтому две улицы остались без света.

С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. 10 января город Шебекино, который находится менее чем в 10 км от границы с Харьковской областью Украины, попал под обстрел дважды. В результате были повреждены несколько многоквартирных и частных домов, на одной из улиц пропал свет, минимум шесть человек получили ранения.

Село Старый Хутор тоже неоднократно обстреливали. В частности, в середине декабря осколками снаряда была повреждена линия электропередачи, часть села оказалась обесточена.

В Белгородской области с весны действует желтый уровень террористической опасности, а с середины октября, как и в еще семи регионах России, — средний уровень реагирования. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных и специальных объектов; отселение жителей в безопасные районы; ограничения на въезд и выезд и другие меры по обеспечению безопасности.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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