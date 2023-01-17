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«Газпром» опять сократил прокачку газа через Украину

«Газпром» сократил объем транзита российского газа через Украину на 7,9%
«Газпром» GAZP ₽164,41 -0,84% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» 17 января сократил объем транзита газа через Украину на 7,9%, сообщили РБК в пресс-службе российской компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 32,6 млн куб. м на 17 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — говорится в сообщении. Накануне объем прокачки составлял 35,4 млн куб. м.

«Газпром» в этом месяце несколько раз сокращал транзит через Украину. 4 января объем прокачки уменьшился более чем на 10% — с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м в сутки. На следующий день прокачка составила 3,76 млн куб. м, а 6 января — 35,5 млн куб. м.

«Газпром» поставляет газ исходя из заявок потребителей, сейчас в Европе установилась теплая погода, пояснял РБК источник, близкий к российской стороне. Аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов также допустил, что снижение может быть связано с падением спроса на фоне повышения температуры воздуха.

Как отмечали эксперты консалтинговой компании EBW Analytics, начало января 2023 года в Европе «стало самым теплым как минимум за последние 15 лет». Погода позволила сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) на 15 января, общий уровень газа в хранилищах ЕС составляет 81,5%.

Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет, до конца 2024 года. Общий объем транзита газа на этот период должен составить 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

«Газпром» опять сократил прокачку газа через Украину
«Газпром» опять сократил прокачку газа через Украину

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Газпром Украина Евросоюз газ газовые хранилища
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