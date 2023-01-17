Адвокат сообщил о запросе Италией дополнительной информации у США перед экстрадицией Усса

Адвокат сообщил о запросе Италией информации у США по делу Артема Усса

Суд в Италии запросил у Соединенных Штатов, которые добиваются экстрадиции сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема Усса, дополнительную информацию, подтверждающую его вину, сообщил ТАСС адвокат Усса Александр Суржин.

Италия запросила сведения из-за «отсутствия должных [материальных и процессуальных] гарантий со стороны запрашивающего государства, возможности в случае экстрадиции быть подвергнутым фактически пожизненному тюремному заключению, и отсутствия должного обоснования [позиции] обвинения», сказал адвокат. По этой причине итальянская сторона отложила рассмотрение запроса об экстрадиции, заявил он.

Суржин уточнил, что Уссу в Соединенных Штатах грозит по совокупности обвинений до 75 лет лишения свободы.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Через два дня американская прокуратура предъявила предпринимателю и обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег.

Следствие полагает, что Усс вместе с другими фигурантами дела действовал через компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), зарегистрированную в Гамбурге (в ней предпринимателю принадлежат 50%). Их обвиняют в нарушении «законов и нормативных актов США», незаконном экспорте военных и секретных технологий двойного назначения «на миллионы долларов» из США в Россию и контрабанде «миллионов баррелей нефти» из Венесуэлы через американскую финансовую систему.

Усс не признает вину в совершении преступлений, говорил «РИА Новости» его адвокат. По мнению красноярского губернатора Александра Усса, дело в отношении его сына имеет «политический окрас». В Кремле «практику подобных арестов российских граждан» осуждали.

В конце ноября Апелляционный суд Милана перевел Усса под домашний арест до завершения разбирательства по экстрадиции. Бизнесмен заявил на слушании, что хочет быть экстрадирован в Россию.