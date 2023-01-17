Адвокат сообщил о запросе Италией информации у США по делу Артема Усса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:29
Рогов заявил о возведении ВСУ линии обороны в Запорожской области Политика, 08:19
Шойгу проинспектировал группировку «Восток» в зоне спецоперации Политика, 08:08
Стоит ли покупать китайские акции на фоне ослабления карантина Pro, 08:00
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы TEGRUS22W, 07:59
«Коммерсантъ» сообщил о риске для производства десертов и йогуртов Бизнес, 07:52
Адвокат сообщил о запросе Италией информации у США по делу Артема Усса Политика, 07:45
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО Общество, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 07:22
Британские аналитики назвали необходимое Украине число танков Политика, 07:22
Украинец в клубе «друзей Путина». Список самых дорогих покупок «Челси» Спорт, 06:59
В России в несколько раз вырос спрос на специалистов по воинскому учету Общество, 06:59
Байден объявил режим бедствия в штате Джорджия из-за штормов и торнадо Общество, 06:55
Политика ,  
0 

Адвокат сообщил о запросе Италией информации у США по делу Артема Усса

Адвокат сообщил о запросе Италией дополнительной информации у США перед экстрадицией Усса

Суд в Италии запросил у Соединенных Штатов, которые добиваются экстрадиции сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема Усса, дополнительную информацию, подтверждающую его вину, сообщил ТАСС адвокат Усса Александр Суржин.

Италия запросила сведения из-за «отсутствия должных [материальных и процессуальных] гарантий со стороны запрашивающего государства, возможности в случае экстрадиции быть подвергнутым фактически пожизненному тюремному заключению, и отсутствия должного обоснования [позиции] обвинения», сказал адвокат. По этой причине итальянская сторона отложила рассмотрение запроса об экстрадиции, заявил он.

Суржин уточнил, что Уссу в Соединенных Штатах грозит по совокупности обвинений до 75 лет лишения свободы.

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Через два дня американская прокуратура предъявила предпринимателю и обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках с российской алюминиевой компанией и отмывании денег.

Следствие полагает, что Усс вместе с другими фигурантами дела действовал через компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA GmbH), зарегистрированную в Гамбурге (в ней предпринимателю принадлежат 50%). Их обвиняют в нарушении «законов и нормативных актов США», незаконном экспорте военных и секретных технологий двойного назначения «на миллионы долларов» из США в Россию и контрабанде «миллионов баррелей нефти» из Венесуэлы через американскую финансовую систему.

Усс не признает вину в совершении преступлений, говорил «РИА Новости» его адвокат. По мнению красноярского губернатора Александра Усса, дело в отношении его сына имеет «политический окрас». В Кремле «практику подобных арестов российских граждан» осуждали.

Читайте на РБК Pro
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
Насколько ужасным будет 2023 год для инвесторов — The Economist
Неизвестные инвесторы скупают запасы золота. Что происходит на рынке
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России

В конце ноября Апелляционный суд Милана перевел Усса под домашний арест до завершения разбирательства по экстрадиции. Бизнесмен заявил на слушании, что хочет быть экстрадирован в Россию.

Теги
Александр Усс Артем Усс Италия США экстрадиция
Материалы по теме
Сын красноярского губернатора попросил об экстрадиции в Россию вместо США
Политика
Сына Усса перевели под домашний арест в Италии
Политика
Путин после пропущенного звонка от Усса пообещал перезвонить ему
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter