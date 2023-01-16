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СК России завел свое дело по факту крушения самолета в Непале

СК России: возбуждено уголовное дело после гибели россиян при крушении самолета в Непале
Фото: Rohit Giri / Reuters
Фото: Rohit Giri / Reuters

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолета в Непале, в результате которого погибли четверо россиян. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«В целях выяснения всех обстоятельств гибели граждан Российской Федерации <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. СК проводит следственные действия, взаимодействует с МИДом.

Самолет ATR 72 компании Yeti Airlines, летевший из Покхара в Катманду, потерпел крушение в Непале 15 января. Как сообщало ABP Live со ссылкой на администрацию аэропорта, авария произошла из-за технической неисправности. В управлении гражданской авиации заявили, что перед посадкой в самолете произошел пожар.

На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе трое детей. Среди пассажиров было четверо россиян: Юрий и Виктор Лыгины, а также Виктория Алтунина и Елена Бандуро. По данным управления гражданской авиации Непала на 16 января, найдены тела 69 погибших.

Место крушения самолета в Непале. Фотографии
Фотогалерея 
Фото:Krishna Mani Baral / Reuters

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