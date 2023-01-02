Владелец «Вкусно — и точка» рассказал, чему россиян научил McDonald's

Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор сообщил РБК, что российский бизнес перенял у McDonald's, за что потребители любили этот бренд и останется ли в России культура, которую принесла американская корпорация

Александр Говор (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Александр Говор, который в мае купил российский бизнес сети ресторанов быстрого питания McDonald's и перезапустил сеть под названием «Вкусно — и точка», в колонке для РБК признался, что это было непростое решение. «Когда мы заключили сделку, я даже предположить не мог, чем все закончится. Я в какой-то степени шагнул в неизвестность», — вспоминает предприниматель.

Как бизнесмен из Кузбасса стал владельцем McDonald's В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, американская корпорация McDonald's приостановила работу своих 850 ресторанов в России. В середине мая компания объявила, что покинет российский рынок, так как дальнейшее владение бизнесом в стране «больше не целесообразно и не соответствует ценностям» компании. Российский бизнес McDonald's выкупил бизнесмен из Кузбасса Александр Говор, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети. В июне сеть открыла первые рестораны под новым названием «Вкусно — и точка».

Когда сделка с McDonald's была заключена, возникла масса вопросов, вспоминает Говор: «Смогут ли наши гости принять новое название? Пойдут ли к нам с той же готовностью, с какой ходили более 30 лет в McDonald's? Будут ли они довольны тем, что увидят в предприятиях, или будут ожидать чего-то, что мы не сможем им дать? Сможем ли мы выполнить все данные обещания? И множество других вопросов, один другого сложнее и неопределеннее».

Бренд McDonald's был для россиян символом западной культуры, и даже выбрать новое название для сети было непросто, продолжает владелец «Вкусно — и точка». «Мы знали, что какое бы название ни выбрали, оно в любом случае не понравится сразу. Просто потому, что предыдущий бренд был очень любим и для многих был очень символичен. Люди видели символизм в том, что наша компания стала полностью российской, и активно обсуждали, что уход корпорации символизирует исход западной культуры из России».

Впрочем, сам Говор не согласен с утверждением, что вместе с McDonald's из России ушли и привнесенные ей западные ценности. «Когда компания только пришла на рынок, люди в СССР не видели и не знали ровным счетом ничего, что было на Западе. Тогда задача заключалась в том, чтобы показать им, как бывает. Не случайно же McDonald's был любимым ресторанным брендом россиян».

Сейчас российские потребители изменились — это два совершено разных общества, констатирует Говор. Выросло два поколения, которые имеют возможность ездить по миру, знают, каким может быть сервис, — и этому в том числе научил их McDonald's. «Они знают, что если в ориентированном на гостя заведении ты пролил колу, пока нес поднос до стола, тебе ее просто заменят — потому что тебя ценят. Знают, что ты можешь быть уверен в качестве ингредиентов, из которых приготовлена еда, — потому что за них ручается бренд. И сейчас уже этих людей не так просто обмануть — если им что-то не нравится, они не будут терпеть и уйдут к конкурентам», — считает Говор.

Культура, которую принес с собой McDonald's, никуда не уйдет, полагает владелец «Вкусно — и точка». «Наша задача заключается в том, чтобы поддерживать качество и сервис, к которым за многие годы привыкли гости». Возможность создать что-то новое и локальное на хорошей базе дает «Вкусно — и точка» значительное преимущество, отмечает предприниматель. «Но если что-то пойдет не так, то и отвечать за это тоже только нам. Так что символизм, на мой взгляд, заключается в том, что мы за себя теперь сами в ответе», — резюмирует Говор.