МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии

Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта». Об этом генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил в Twitter.

«Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны, чтобы обеспечить помощь в области ядерной безопасности», — написал он.

На подконтрольной Украине территории сейчас находятся три действующие АЭС: Ровенская, Хмельницая и Южно-Украинская, а также остановленная Чернобыльская АЭС. Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, но формально управлялась украинским «Энергоатомом». После вхождения Запорожской области в состав России Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность, для чего правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».

11 января Гросси анонсировал поездки на Украину и в Россию. Глава МАГАТЭ пояснил, что для разрешения ситуации на Запорожской АЭС необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Станция — украинская, но под российским контролем», — сказал он. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в планах Владимира Путина пока нет встречи с Гросси.

Последний раз Гросси был в Москве 22 декабря 2022 года. В тот день представители МАГАТЭ обсудили с российской делегацией обстановку на Запорожской АЭС и создание вокруг нее зоны ядерной и физической безопасности.

В конце ноября Гроссии сообщил, что МАГАТЭ усилит присутствие на всех атомных электростанциях Украины, «чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры».