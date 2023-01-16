МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине для предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта». Об этом генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил в Twitter.
«Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны, чтобы обеспечить помощь в области ядерной безопасности», — написал он.
На подконтрольной Украине территории сейчас находятся три действующие АЭС: Ровенская, Хмельницая и Южно-Украинская, а также остановленная Чернобыльская АЭС. Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, но формально управлялась украинским «Энергоатомом». После вхождения Запорожской области в состав России Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность, для чего правительство создало ФГУП «Запорожская АЭС».
11 января Гросси анонсировал поездки на Украину и в Россию. Глава МАГАТЭ пояснил, что для разрешения ситуации на Запорожской АЭС необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Станция — украинская, но под российским контролем», — сказал он. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в планах Владимира Путина пока нет встречи с Гросси.
Последний раз Гросси был в Москве 22 декабря 2022 года. В тот день представители МАГАТЭ обсудили с российской делегацией обстановку на Запорожской АЭС и создание вокруг нее зоны ядерной и физической безопасности.
В конце ноября Гроссии сообщил, что МАГАТЭ усилит присутствие на всех атомных электростанциях Украины, «чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры».