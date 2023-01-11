Глава МАГАТЭ анонсировал поездки в Россию и на Украину

Рафаэль Гросси (Фото: Heinz-Peter Bader / Getty Images)

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Украину, после чего планирует посетить Россию. Об этом он сообщил в эфире итальянского канала RaiNews24, передает Sky TG24.

Гросси пояснил, что для разрешения ситуации на Запорожской АЭС необходимо поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта. «Станция — украинская, но под российским контролем», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что в планах Владимира Путина сейчас нет встречи с главой МАГАТЭ.

Последний раз Гросси был в Москве 22 декабря. В тот день представители МАГАТЭ обсудили с российской делегацией обстановку на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и создание вокруг нее зоны ядерной и физической безопасности. Стороны отметили «близость позиций» по этому вопросу. На переговорах Гросси еще раз объяснил, что создание такой зоны необходимо для предотвращения ядерной аварии.

Посетил Гросси и Украину: в октябре он обсудил с президентом Владимиром Зеленским ситуацию на станции и безопасную зону.

Обсуждение защитной зоны идет с осени прошлого года. После начала российской военной операции на Украине ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых стороны конфликта обвиняют друг друга.

В конце сентября Запорожская область вошла в состав России. Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.