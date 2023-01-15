Глава МИД Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной
Конфликт на Украине — это мировая война, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Политика».
«Это мировая война по всем ее характеристикам, потому что ее последствия касаются всего мира, хотя вооруженная борьба ведется только в одном месте. Практически весь мир занимает ту или иную сторону», — заявил Дачич. Он отметил, что Сербия избегает участия в «группах друзей» каждой из сторон, поскольку нахождение в одной из групп подразумевает «позицию неприятеля для представителей другой группы».
О том, что «весь западный мир воюет против русских через украинцев» говорил и президент Сербии Александр Вучич в июле прошлого года. Он выразил убеждение, что конфликт на Украине продлится больше года и отметил, что Белград должен «любой ценой» избежать военного развития событий в своем регионе.
Дачич также прокомментировал признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были «попыткой дать время Украине», которая на тот момент не имела возможности вступить в НАТО. «Это заставляет задуматься, не послужили ли подписанные соглашения, к чему принуждали Сербию, в такой подготовке для Косово», — сказал он, добавив, что Сербия никому не позволяет ее учить, «пока они нарушают нашу территориальную целостность».
Вашингтонское соглашение между Сербией и Косово было подписано в 2020 году при посредничестве США с целью нормализации экономических отношений двух стран. Документом предусмотрено согласие Белграда отказаться от стремления побуждать другие государства не признавать Косово. Приштина в том же договоре согласилась не подавать новые заявки на членство в международных организациях. В декабре 2022 года Вучич говорил, что Приштина намерена подать заявку на членство в Евросоюзе, что будет нарушением соглашения. Глава косовского правительства Альбин Курти подал заявку на вступление в Евросоюз, церемония прошла в Праге, так как Чехия председательствует в Совете ЕС.
Ранее в 2013 году между Сербией и Косово при посредничестве Европейского союза был подписан договор об урегулировании отношений. В то время Дачич был премьер-министром Сербии. В соответствии с документом, в Косове должно было быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно говорил, что его страна выполнила свою часть соглашения, тогда как руководство Косово только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.