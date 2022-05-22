Мединский заявил, что надо ничего не выдумывать и говорить правду

По словам главы российской делегации на переговорах с Украиной, память о Великой Отечественной удерживает «от большой войны». Он назвал правду главным оружием в противодействии нападкам Запада на историю

Владимир Мединский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает, что главным оружием России и Белоруссии в противостоянии западным нападкам на историческую память и памятники героям-освободителям должна быть правда. Об этом он заявил в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.

«Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нам не надо агитировать за сохранение исторической памяти, нам не надо ничего выдумывать, ничего скрывать. Нам надо просто правду говорить», — убежден Мединский.

По его словам, память о Великой Отечественной удерживает «от большой войны», которая «немыслима и невозможна». Россия хочет мира «больше, чем кто бы то ни было», утверждает он. «Уж точно больше, чем американцы, которые последний раз войну у себя видели во время войны Севера и Юга, полтораста лет назад», — добавил помощник.

Летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий публично отождествлять цели и идеи СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

В апреле этого года власти предусмотрели наказание за нарушение запрета: для граждан штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток; для должностных лиц штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб., а для юридических — от 10 тыс. до 50 тыс. руб. За повторное нарушение граждан будут штрафовать на 2,5–5 тыс. руб., должностных лиц — на 5–20 тыс. руб., юрлиц — на 50–100 тыс. руб.