Путин назвал моральную поддержку мотивацией для военных на спецоперации

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российские военнослужащие в зоне спецоперации должны чувствовать поддержку страны, это мотивация, которая им необходима. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, передает ТАСС.

«Вопрос часто заключается не в материальной поддержке, хотя всегда на первом плане то, чем люди живут, но внимание, моральная поддержка — это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима», — сказал глава государства.

По его словам, «люди должны чувствовать, что страна с ними, страна их поддерживает и понимает» их роль и миссию в спецоперации.

В ноябре прошлого года президент попросил не превращать в рутину меры поддержки военнослужащих. Он также подчеркивал, что для раненых военных должна быть обеспечена всесторонняя поддержка и все необходимое для медицинской и социальной реабилитации.

В начале ноября Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, заключившим контракт для прохождения службы во время спецоперации на Украине. Она распространяется и на мобилизованных.