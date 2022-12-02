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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку раненым военным

Владимир Путин: раненным на спецоперации военным нужно оказать всестороннюю поддержку
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Раненным в ходе военной операции военнослужащим должна быть оказана всесторонняя поддержка, их нужно обеспечить всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностью по здоровью. Трансляцию вел «Россия 24».

По его словам, солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе спецоперации, должна быть оказана всесторонняя поддержка. «Они должны быть обеспечены, причем на качественном современной уровне, всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления. Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны», — сказал Путин.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Владимир Путин военнослужащие Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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