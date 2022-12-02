Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку раненым военным

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Раненным в ходе военной операции военнослужащим должна быть оказана всесторонняя поддержка, их нужно обеспечить всем необходимым, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностью по здоровью. Трансляцию вел «Россия 24».

По его словам, солдатам и офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе спецоперации, должна быть оказана всесторонняя поддержка. «Они должны быть обеспечены, причем на качественном современной уровне, всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления. Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны», — сказал Путин.

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