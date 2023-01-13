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Орбан заявил о связанном с Германией «культурном шоке» из-за санкций ЕС

Премьер Венгрии Орбан: позиция Германии по санкциям вызывает культурный шок
Фото: Ian Forsyth / Getty Images
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Санкционная политика Еврокомиссии в кризисный период вызывает «культурный шок», заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает издание mfor.hu.

«Есть культурный шок, связанный с немцами. Я рос, думая, что немцы — очень расчетливый народ. А сейчас мы видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель [Урсула фон дер Ляйен]», — сказал Орбан.

В интервью он вновь заявил о провале санкционной политики в отношении России. По его словам, в Еврокомиссии не до конца просчитали последствия санкций и не учли мнения всех членов Евросоюза. Девять санкционных пакетов ни к чему не привели, а 39% жителей Европы не могут оплатить коммунальные счета, заявил Орбан. «Нам нужен кто-то достаточно сильный, чтобы прийти и <...> убрать санкции — это немедленно снизило бы инфляцию и цены на энергетику», — считает венгерский премьер.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая выступает против антироссийских санкций и разрыва отношений с Москвой. Санкционную политику против Москвы Орбан не раз называл провальной. Он призывает отменить ограничения. «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — настаивал глава правительства. Помимо этого, премьер критиковал выделение значительной поддержки Украине со стороны Евросоюза, посчитав, что Европа все больше оказывается вовлечена в конфликт.

Теги
Венгрия ЕС Еврокомиссия санкции Урсула фон дер Ляйен Виктор Орбан Германия
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