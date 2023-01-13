В Крыму предложили новым регионам предъявить претензии Киеву из-за ущерба

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Новым регионам России следует выставить претензии Украине по восстановлению инфраструктуры, разрушенной при терактах и обстрелах. Такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с «РИА Новости».

«Считаю, что новые субъекты имеют полное право на это и должны сформировать свои претензии Украине. Они могут рассчитывать на любую помощь с нашей стороны», — сказал Константинов.

В 2018 году глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов рассказывал, что власти Крыма готовят «несколько десятков исков» к Украине с требованием возместить ущерб от энергетической и водной блокады полуострова. Общая сумма исков, по словам Молохова, должна была достигать «сотен миллионов рублей».

Первый иск на тот момент уже подал в хозяйственный суд Киева Крымский рыбокомбинат, который потребовал выплатить 53 млн руб. за гибель рыбы из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году. В марте 2022 года первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс сообщил, что рабочая группа завершила подготовку первого иска по водной блокаде, и власти готовы его подать.

Крым был полностью обесточен в ноябре 2015 года, после того, как неизвестные подорвали линии электропередач, ведущие в Крым. Украинские власти заявили, что из-за этого подача энергии на полуостров полностью прекратилась. Без света остались около 2 млн человек. Украина возобновила подачу энергии в Крым в начале декабря 2015 года.

Кроме того, весной 2014 года Украина прекратила подачу воды в Крым. После начала военной операции 24 февраля российские военнослужащие разблокировали канал, подача воды на полуостров была восстановлена.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в конце сентября 2022 года. Украина итоги голосования не признала. Местные власти регулярно заявляют об обстрелах населенных пунктов украинской стороной.