В ДНР заявили, что под обстрел ВСУ попали рынок и стадион в Донецке

Стадион и рынок в центре Донецка попали под обстрел ВСУ

Повреждения в Донецке получили пять многоквартирных домов и несколько автомобилей. При обстреле в Макеевке пострадали более 15 человек

Фото: Сергей Батурин / РИА «Новости»

Стадион «Донбасс-Арена» и крытый рынок в центре Донецка попали под обстрел ВСУ, сообщили ТАСС в администрации Ворошиловского района города. Повреждения также получили по меньшей мере пять многоквартирных домов и несколько автомобилей.

Обстрел украинских сил затронул улицу Артема, бульвар Пушкина, проспекты Ватутина и Гурова, добавили в районной администрации.

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в ночь на 1 января сообщало о нескольких обстрелах Донецка. Так, по их данным, во время обстрела Киевского и Ворошиловского районов было выпущено 25 снарядов из ракетных систем залпового огня.

Атаке ВСУ также подверглась Макеевка. В представительстве ДНР в СЦКК заявили ТАСС, что по предварительным данным, в результате обстрела города пострадали более 15 человек.

В новогоднюю ночь о работе ПВО сообщали власти Белгородской области. Там сбили четыре ракеты РЗСО, обстрелу также подвергся город Шебекино. Пострадавших не было, указывал глава региона Вячеслав Гладков.

Одновременно в эту ночь ПВО сработало в Киеве, Киевской и Николаевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко говорил, что взрывы прогремели в нескольких районах города, в одном из них повреждения получил автомобиль, на который упал обломок ракеты. О жертвах и пострадавших не сообщалось.