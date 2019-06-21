ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ подал к Украине иск из-за ограничений для работы его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Дело рассмотрит Стокгольмский арбитраж, требования исчисляются сотнями миллионов долларов

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ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК. Иск касается работы украинской «дочки» госкорпорации — Проминвестбанка.

«За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

Представитель ВЭБа пояснил РБК, что требования исчисляются сотнями миллионов долларов, но их точная сумма будет устанавливаться профессиональными оценщиками с международной репутацией.

В сентябре 2018 года суд в Киеве арестовал акции украинских «дочек» российских банков, включая Проминвестбанк («дочка» ВЭБа), в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с Москвы компенсаций за активы в Крыму. Подача иска от ВЭБа — ответ на это решение. Он касается исполнения соглашения между российским правительством и кабмином Украины о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года.

«К сожалению, начиная с 2014 года Украина демонстративно нарушает принятые на себя обязательства и систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей была направлена на разрушение бизнеса российских банков, в частности ПАО «Проминвестбанк», — заявил Краснов.