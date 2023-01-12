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Попова допустила недостаточную эффективность вакцин против «кракена»

Глава Роспотребнадзора Попова: иммунной защиты вакцин может не хватить против «кракена»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что новый подвид коронавируса SARS-CoV-2 «кракен» (XBB.1.5) сможет преодолевать иммунную защиту, сформированную после прививки или после встречи организма с предыдущими штаммами.

«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить. Нужно быть осторожным и нужно позаботиться о своем здоровье», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Она отметила, что по данным из-за рубежа, новый вариант вируса не стал более тяжелым или более смертельным.

«Мы пока ориентируемся на данные ученых, исследователей, врачей из тех стран, где этот вирус развивается наиболее быстро. И эти данные говорят о том, что на клинические проявления эта мутация значимого влияния не оказала. То есть он не стал более тяжелым или не стал более смертельным, это так», — уточнила Попова.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов сообщил, что «кракен» может стать доминирующим в России штаммом SARS-CoV-2, поскольку отличается более высокой заразностью, чем его предшественники.

«Новый вариант «кракен» обладает даже еще большей способностью распространяться быстро, поэтому вполне может получить, скажем, возможность доминировать через какое-то время», — сказал Чуланов.

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По его словам, эволюция вируса SARS-CoV-2 «идет в направлении повышения контагиозности» и новые штаммы становились более заразными, чем первоначальный — уханьский.

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