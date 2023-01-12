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Эксперты допустили доминирование «кракена» в России

Эксперты Минздрава и Роспотребнадзора: «кракен» может стать доминирующим вариантом ковида
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» (XBB.1.5) может стать доминирующим в России, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в эфире канала «Россия 24».

«Новый вариант «кракен» обладает даже еще большей способностью распространяться быстро, поэтому вполне может получить, скажем, возможность доминировать через какое-то время», — сказал Чуланов.

По его словам, эволюция вируса SARS-CoV-2 «идет в направлении повышения контагиозности» и новые штаммы были более заразными, чем первоначальный — уханьский.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов тоже считает, что «кракен» может стать доминирующим в России с достаточно большой скоростью. «Но поскольку «кракен» является субвариантом «омикрона», всем нам уже хорошо знакомым, то определенная иммунная защита у нас есть. Так что важно по-прежнему соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны, но особенно пугаться не стоит», — сказал он в беседе с ТАСС.

12 января в России впервые обнаружили «кракен» — случай заражения разновидностью омикрон-штамма был зафиксирован в Пензенской области. Жительница региона болела в легкой форме и уже выздоровела. В Роспотребнадзоре отметили, что заболевшая не выезжала за пределы Пензы в ноябре—декабре 2022 года. В ведомстве сообщили, что ограничений из-за первого случая «кракена» в России не планируется.

Впервые «кракен» выявили в октябре 2022 года в США. Опрошенные РБК вирусологи объясняли, что новый штамм схож с «омикроном», поскольку является одним из его вариантов, и существенных особенностей не имеет, но он может заражать тех, кто переболел первыми вариантами «омикрона».

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