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Tez Tour возобновит полеты в Египет на рейсах Red Wings в конце января

Tez Tour 27 января возобновит полеты в Египет на рейсах Red Wings вместо iFly
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Tez Tour возобновит полеты в Египет с 27 января на самолетах авиакомпании Red Wings. Об этом РБК сообщили в пресс-службе туроператора.

«Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх клиенты туроператора смогут на рейсах авиакомпании Red Wings», — рассказали в компании.

Вылеты из Москвы планируются пять раз в неделю из аэропортов Домодедово и Жуковский, раз в десять дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани.

Всех клиентов туроператора, забронировавших туры в Египет начиная с 27 января, автоматически пересадят на рейсы Red Wings без доплат. Все, у кого не получилось вылететь с 15 декабря по 26 января, смогут перебронировать туры на новые вылеты из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Казани с сохранением размера внесенной предоплаты.

Раньше Tez Tour отправляла клиентов в Египет компанией iFly. Ее рейсы из Москвы в Арабскую Республику были отменены 16 декабря из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Саудовской Аравии, Иордании и Эритреи, поскольку у авиакомпании не было необходимого страхового сертификата (его выпускают в Лондоне, и перевозчик сообщил, что не может получить документ из-за санкций против российской авиаотрасли).

Из-за проблем с рейсами в Египте застряли несколько тысяч российских туристов. 25 декабря генконсул в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что все клиенты iFly вернулись в Россию. На следующий день авиакомпания уведомила Tez Tour о вынужденной отмене рейсов в Египет.

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Tez Tour возобновит полеты в Египет на рейсах Red Wings в конце января
Tez Tour возобновит полеты в Египет на рейсах Red Wings в конце января

Теги
Red Wings Tez Tour Египет туризм новости
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