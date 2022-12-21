«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Египет вслед за iFly

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила запланированные рейсы в Египет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Как сказала туристка порталу TourDom, 25 декабря она должна вылететь из Шарм-эш-Шейха по туру компании Fun & Sun, но вместо «Уральских авиалиний» перевозчиком стала турецкая компания Corendon. В связи с этим лететь придется не прямым маршрутом, а с технической посадкой в турецкой Анталье.

Ранее рейсы в эту страну отменила авиакомпания iFly. Это произошло из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. 10 декабря авиационные власти Иордании направили авиакомпании уведомление с требованием предоставить лондонский страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами. Российские авиакомпании не могут его получить из-за наложенных странами Запада санкций.

Сейчас iFly организует вывоз пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха на рейсах других перевозчиков. Компания продолжает обсуждать с Росавиацией согласование необходимых документов для продолжения полетов с 22 декабря.

В ведомстве отклонили просьбу iFly согласовать альтернативный маршрут, поскольку сочли Сирию, через которую предлагала летать авиакомпания, потенциально опасным регионом для полетов гражданских судов. Росавиация рекомендовала использовать для перевозки россиян рейсы других авиалиний.

На 20 декабря более 2 тыс. российских туристов, застрявших в Египте в связи с отменой рейсов, были вывезены. Для этого iFly вступила в переговоры с авиакомпаниями Red Wings (Россия), EgyptAir (Египет) и Corendon (Турция).