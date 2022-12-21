«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Египет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 16:13
Собянин назвал приоритеты развития Москвы на 2023 год Недвижимость, 16:16
Как заправляют машины размером с дом РБК и Норникель, 16:07
Путин исключил милитаризацию экономики России Политика, 16:05
Путин назвал ситуацию на Украине «нашей общей трагедией» Политика, 16:03
Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн Политика, 15:59
Правила этикета: интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:54
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Ракова объявила о начале акции «Добрая елка мэра Москвы» Город, 15:50
Шойгу заявил о необходимости создать два новых военных округа Политика, 15:46
Путин потребовал использовать данные о силах НАТО в строительстве армии Политика, 15:45
Шойгу предложил поменять возраст призыва на военную службу Политика, 15:44
Как создать мощный стриминг РБК и Cloud, 15:44
Почему по позе нельзя «читать» людей и как научиться понимать их лучше Pro, 15:43
Binance удалит торговые пары с токеном криптомиксера Tornado Cash Крипто, 15:43
Общество ,  
0 

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Египет вслед за iFly
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила запланированные рейсы в Египет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Как сказала туристка порталу TourDom, 25 декабря она должна вылететь из Шарм-эш-Шейха по туру компании Fun & Sun, но вместо «Уральских авиалиний» перевозчиком стала турецкая компания Corendon. В связи с этим лететь придется не прямым маршрутом, а с технической посадкой в турецкой Анталье.

Ранее рейсы в эту страну отменила авиакомпания iFly. Это произошло из-за запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. 10 декабря авиационные власти Иордании направили авиакомпании уведомление с требованием предоставить лондонский страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами. Российские авиакомпании не могут его получить из-за наложенных странами Запада санкций.

Сейчас iFly организует вывоз пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха на рейсах других перевозчиков. Компания продолжает обсуждать с Росавиацией согласование необходимых документов для продолжения полетов с 22 декабря.

В ведомстве отклонили просьбу iFly согласовать альтернативный маршрут, поскольку сочли Сирию, через которую предлагала летать авиакомпания, потенциально опасным регионом для полетов гражданских судов. Росавиация рекомендовала использовать для перевозки россиян рейсы других авиалиний.

На 20 декабря более 2 тыс. российских туристов, застрявших в Египте в связи с отменой рейсов, были вывезены. Для этого iFly вступила в переговоры с авиакомпаниями Red Wings (Россия), EgyptAir (Египет) и Corendon (Турция).

Читайте на РБК Pro
Фото: John Moore / Getty Images «А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться
Фото: Leon Neal - Pool / Getty Images Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Фото: Joe Raedle / Getty Images Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу
Фото: Chanhee Lee / Unsplash Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это
Фото: Shutterstock Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Нужно ли платить налог при беспроцентном займе между компаниями
Фото: Shannon Stapleton / Reuters «Рассадники токсичности»: каково работать в Meta* — в 5 пунктах
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Теги
Египет «Уральские авиалинии» авиарейсы российские туристы
Материалы по теме
В Tez Tour назвали сроки вылета из Египта застрявших в стране туристов
Общество
Посольство ОАЭ заявило о необязательности обратного билета для туристов
Политика
Росавиация объяснила задержки рейсов в Египет риском полетов над Сирией
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter