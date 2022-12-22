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ФАС предложила упростить доступ прокуратуры к данным о гособоронзаказе

ФАС предложила внести изменения в закон «О государственном оборонном заказе» и обеспечить Генпрокуратуре автоматизированный доступ к информации о расчетах Минобороны в этой области, увеличив эффективность ее проверок в ОПК
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Зачем Генеральной прокуратуре доступ к данным о гособоронзаказе

На рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности внесен законопроект о предоставлении Генеральной прокуратуре России прямого доступа к Единой информационной системе, содержащей данные о расчетах по гособоронзаказу. С этой целью предлагается внести поправки в федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и приказ министра обороны от 2015 года, устанавливающий порядок доступа к этой системе. Соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

РБК направил запрос в аппарат правительства и пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В пояснительной записке к законопроекту, подготовленному Федеральной антимонопольной службой (ФАС), говорится, что он преследует цель «повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе (ГОЗ), а также за законностью расходования бюджетных средств». Минобороны, ФСБ, «Росатом» и другие ответственные ведомства предлагаемые изменения согласовали.

В сопровождающих законопроект материалах поясняется, что Единая информационная система представляет совокупность информации о расчетах по ГОЗ, а также иной информации, предусмотренной федеральным законом «О государственном оборонном заказе». Источник, знакомый с работой этой системы, пояснил РБК, что эта информация может касаться описания объектов закупок, определения цены госконтракта или цен контрактов, которые заключаются с единым поставщиком в составе ГОЗ.

Согласно закону «О государственном оборонном заказе», доступ к информации, содержащейся в Единой системе, предоставляет Минобороны — с соблюдением требований законодательства о гостайне и в порядке, определяемом им по согласованию с контролирующим органом и органом финансового мониторинга. В законе содержится полный перечень организаций, которые могут эту информацию получать, — это госзаказчики ГОЗ, головные исполнители, уполномоченные банки и т.п. При этом Генпрокуратура, которая, согласно поручениям президента России, «на постоянной основе осуществляет надзор за исполнением законов в сфере ГОЗ», среди них не фигурирует, и это «не позволяет использовать возможности автоматизированной системы и ограничивает работу перепиской в бумажном виде», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Там также поясняется, что в случае его принятия возможно заключение соглашения об информационном взаимодействии между двумя ведомствами, и это обеспечит беспрерывный доступ в режиме реального времени к информации. Новелла позволит увеличить охват проверками объектов прокурорского надзора, упростит процесс выявления потенциальных нарушителей законодательства и сократит время между совершением и выявлением нарушения.

Специалист по экономическим преступлениям, юрист консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко уверен, что инициатива упростит работу прокуратуры в части контроля в сфере ГОЗ. «Надзорное ведомство сможет отслеживать все действия по оборонзаказу, будет видеть суммы, шаги по торгам и так далее», — пояснил он РБК свою точку зрения.

Насколько часты правонарушения в ОПК

В апреле этого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры заявил, что ведомство должно строго следить за расходами на реализацию гособоронзаказа и развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. В конце ноября на коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году финансирование гособоронзаказа увеличится в полтора раза, что даст возможность обеспечить воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

Согласно статистике Генпрокуратуры России, с января по октябрь 2022 года было возбуждено 20 уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в области гособоронзаказа (ст. 201.1 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет). За аналогичный период прошлого года было возбуждено 14 уголовных дел, относящихся к данной категории. За этот же период было зарегистрировано 957 преступлений в области оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали 975 такого рода преступлений.

В начале декабря этого года глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщал, что за девять месяцев 2022 года в суды поступило более 8,7 тыс. дел о коррупции в ОПК — на 10% больше, чем в прошлом году. Он также отметил, что по материалам, собранным следователями СК, к уголовной ответственности были привлечены 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа.

В октябре 2021 года Госдума одобрила оборонный бюджет России на 2022 год в размере 3,51 трлн руб. В 2023 году эти расходы должны были вырасти до 3,55 трлн руб., а в 2024-м — до 3,8 трлн руб. Известно, что гособоронзаказ формируется исходя из госпрограммы вооружений, определяющей их закупки со сметой и планами на каждый год. До 2027 года на реализацию это госпрограммы было выделено 20 трлн руб., из них 19 трлн руб. –– на разработку, закупки и ремонт военной техники и 1 трлн руб. — на строительство соответствующей инфраструктуры, говорится на сайте Министерства обороны.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Генеральная прокуратра правительственная комиссия законопроект гособоронзаказ
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