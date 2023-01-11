Путин фразой «дурака валяете» раскритиковал Мантурова из-за контрактов

Президент на совещании с членами правительства потребовал от главы Минпромторга «не валять дурака» и в течение месяца обеспечить предприятия заказами на самолеты. В Кремле назвали критику «обычным рабочим процессом»

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Президент Владимир Путин указал на отсутствие заказов на воздушные суда на некоторых предприятиях и потребовал от главы Минпромторга Дениса Мантурова обеспечить их в течение месяца.

«Предприятия должны понимать свои перспективы по заказам, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать. Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. Нет заказов даже на 2023 год у некоторых предприятий», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он раскритиковал Мантурова за то, что вопросы с контрактами решаются слишком долго.

«Пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, и нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать. Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Когда они будут?» — продолжил президент.

Мантуров ответил: «У нас есть контракты по линии Министерства обороны, и по гражданской линии... У нас все сверстано».

«У вас сверстано, но контрактов нет. Чего мы с вами пикироваться будем. Я знаю, что контрактов нет на предприятиях — мне директора сказали. Чего вы на самом деле дурака валяете. Контракты когда будут — я вот о чем говорю. Мне директора предприятий говорят: нет контрактов. А у вас тут все сверстано. Когда будут паспорта, когда контракты будут — вот на что надо ответить... В течение месяца работа должна быть закончена», — потребовал глава государства.

Министр пообещал сделать все возможное. «Не постараемся сделать все возможное, а в течение месяца закончить работу, не позже», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о наличии нареканий у Путина в адрес Мантурова, назвал критику «рабочим процессом». «Нет. Это обычный рабочий процесс», — сказал Песков ТАСС.

В начале января глава Минпромторга прилетел в Ульяновск на российском самолете МС-21 и осмотрел стенд с новым крылом лайнера, созданным из отечественных композитных материалов. До этого он сообщил, что Росавиация сертифицировала разработанные в стране для МС-21 двигатель и крыло.