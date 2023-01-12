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В Белом доме не стали уточнять, готовы ли США поставлять Киеву танки

Пресс-секретарь Белого дома не стала уточнять, готовы ли США поставлять Киеву танки

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге для журналистов, не стала уточнять, готовы ли США вслед за союзниками поставлять Украине танки. Трансляция мероприятия шла на странице американской администрации в Twitter.

Жан-Пьер напомнила о словах американского президента Джо Байдена, который в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

«Мы очень четко давали это понять и были последовательны в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этой войне», — ответила Жан-Пьер на вопрос о готовности США передать Киеву танки.

Украина несколько месяцев просила Германию поставить ей боевые танки Leopard, но канцлер страны Олаф Шольц отказывался делать это в одиночку. Вечером 11 января о решении передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции объявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой во Львове. После этого о намерении передать Украине танки объявила Великобритания.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев ожидает «совместного решения» государств, так как одна страна не может поставить столько боевых машин, сколько нужно для победы Украины.

Россия осуждает западные страны за поставки оружия Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после слов польского президента о поставках танков заявил, что это «железо» скоро станет «ржавым металлоломом» и не спасет «искусственную» Украину, «распадающуюся на части».

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