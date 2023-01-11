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В ЧВК Вагнера сообщили об обнаружении тела одного из пропавших британцев

Пресс-служба Пригожина: один из двух пропавших британцев найден мертвым

Тело одного из двух пропавших под Соледаром граждан Великобритании найдено, сообщила пресс-служба принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«8 января на горячую линию «Спроси Вагнер» пришел запрос с просьбой найти двух пропавших 6 января в Соледаре граждан Великобритании — Andrew Bagshaw и Christopher Parry. Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев», — сказано в сообщении.

Ранее, 9 января, Национальная полиция Украины сообщила, что в окрестностях Соледара пропали двое граждан Великобритании — Эндрю Бегшо и Кристофер Перри в возрасте 28 и 48 лет.

«Полиция разыскивает двух волонтеров, пропавших вблизи Соледара. Седьмого января около 17.15 (18.15 мск) в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение о пропаже двух волонтеров — граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет. Известно, что накануне Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними прервалась», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовск (украинское название — Бахмут).

В начале декабря Минобороны России сообщило о наступлении в этом районе и взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.

Утром 11 января Пригожин заявил, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образовался «котел», где ведутся бои, говорил он. «В штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера», — подчеркивал бизнесмен. До него о взятии под контроль сотрудниками ЧВК центра Соледара сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. Днем 11 января российское Минобороны отчиталось о блокировании Соледара подразделениями ВДВ с двух сторон — севера и юга.

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