Путин обсудил с президентом Ирана проекты в энергетике и транспорте

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 19:48
Пригожин исключил создание гуманитарного коридора в Соледаре Политика, 21:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:09
Москалькова сообщила о получении от Киева писем российских военнопленных Политика, 21:08
Самая высокооплачиваемая спортсменка мира сообщила о беременности Спорт, 20:50
Карлсена обвинили в найме за €300 шахматиста, который оскорблял Ниманна Спорт, 20:44
Росавиация помогла обслуживать транзитные рейсы после сбоя в США Общество, 20:43
Минюст внес шведскую антивоенную организацию в реестр нежелательных Политика, 20:41
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 20:35
Республиканцы запросили у Минфина данные о сделках семьи Байдена Политика, 20:31
В новых российских регионах размер МРОТ приравняли к общему по стране Общество, 20:25
Министр обороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине Политика, 20:11
Глава МАГАТЭ анонсировал поездки в Россию и на Украину Политика, 20:10
Умерла одна из первых супермоделей Татьяна Патиц. Ей было 56 лет Life, 20:09
Военная операция на Украине. Карта Политика, 20:09
Политика ,  
0 

Путин обсудил с президентом Ирана проекты в энергетике и транспорте

Путин по телефону обсудил с президентом Ирана проекты в сферах энергетики и транспорта
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопросы российско-иранских отношений и договорились наращивать сотрудничество. В частности, они высказались в пользу «реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах».

Путин и Раиси обсудили международную обстановку и выразили готовность продолжать взаимодействовать для урегулирования ситуации в Сирии и восстановления ее территориальной целостности. «Намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне», — отмечается в сообщении Кремля.

В последний раз Путин разговаривал с Раиси по телефону в ноябре прошлого года. Тогда президенты тоже обсуждали сотрудничество в области транспорта и логистики.

В сентябре Путин и Раиси встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Российский президент тогда указал, что отношения двух стран развиваются по всем векторам. Он сообщил о завершающейся стадии работы над новым большим договором между Россией и Ираном, который должен вывести их отношения на уровень стратегического партнерства.

Летом Путин прибыл в Тегеран и посетил саммит стран — гарантов Астанинского процесса по урегулированию сирийского конфликта. Российский президент принял участие в трехсторонних переговорах с Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретится с главами стран по отдельности.

Читайте на РБК Pro
Криптобиржу FTX не раз проверяли аудиторы. Как они проглядели ее крах
Как продавец хоккейных карточек стал самым молодым миллиардером США
Видеозвонок в банк: как скоро появится и в чем опасность для клиентов
Что такое сверхчувствительность и как она помогает карьере — Quartz
Теги
Персоны
Владимир Путин Иран Эбрахим Раиси Сирия

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Видео
Политика
Сирия обвинила Турцию в несоблюдении взятых на себя обязательств
Политика
Верховный лидер Ирана предостерег Эрдогана от военной атаки на Сирию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter