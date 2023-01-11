Путин обсудил с президентом Ирана проекты в энергетике и транспорте

Путин по телефону обсудил с президентом Ирана проекты в сферах энергетики и транспорта

Эбрахим Раиси (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудили вопросы российско-иранских отношений и договорились наращивать сотрудничество. В частности, они высказались в пользу «реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах».

Путин и Раиси обсудили международную обстановку и выразили готовность продолжать взаимодействовать для урегулирования ситуации в Сирии и восстановления ее территориальной целостности. «Намечено проведение ряда двусторонних контактов на высоком уровне», — отмечается в сообщении Кремля.

В последний раз Путин разговаривал с Раиси по телефону в ноябре прошлого года. Тогда президенты тоже обсуждали сотрудничество в области транспорта и логистики.

В сентябре Путин и Раиси встречались на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Российский президент тогда указал, что отношения двух стран развиваются по всем векторам. Он сообщил о завершающейся стадии работы над новым большим договором между Россией и Ираном, который должен вывести их отношения на уровень стратегического партнерства.

Летом Путин прибыл в Тегеран и посетил саммит стран — гарантов Астанинского процесса по урегулированию сирийского конфликта. Российский президент принял участие в трехсторонних переговорах с Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретится с главами стран по отдельности.