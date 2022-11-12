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Путин созвонился с президентом Ирана

Путин и президент Ирана обсудили политическое и торгово-экономическое сотрудничество
Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили актуальной двустороннюю повестку с акцентом на наращивание взаимодействие в политической и торгово-экономической деятельности, в том числе — в транспортно-логистической сфере.

«Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», — говорится в сообщении.

Путин также выразил соболезнования в связи с терактом иранском городе Шираз. 26 октября террористы начали стрельбу у мавзолея Шах-Черах, в результате чего погибли 15 человек и несколько десятков пострадали.

В сентябре Путин и Раиси встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОЗ) в Самарканде. Российский лидер тогда указывал, что отношения двух стран развиваются по всем векторам. Он также сообщил о завершающейся стадии работы над новым большим договором между Россией и Ираном, который выведет их отношения на уровень стратегического партнерства.

Теги
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Владимир Путин Ибрахим Раиси Иран

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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