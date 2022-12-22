Глава МАГАТЭ объяснил цель защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Защитная зона вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходима для предотвращения ядерной аварии, написал в своем Twitter глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после переговоров в Москве.

«Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны для Запорожской АЭС. Важно, что зона сосредоточена исключительно для предотвращения ядерной аварии», — объяснил Гросси. Он пообещал, что продолжит усилия для достижения цели — организации безопасной зоны вокруг ЗАЭС — «с чувством максимальной срочности».

В Москве 22 декабря прошли консультации между российской делегацией и представителями МАГАТЭ. Стороны обсудили обстановку на ЗАЭС и создание зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг нее, а также отметили «близость позиций» для заключения декларации о создании безопасной территории. В госкорпорации сказали, что стороны расценили разговор как «полезный и откровенный».

Обсуждение создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга, продолжается с ноября. Тогда же Гросси пообещал приехать в Россию и на Украину. Киев выступил за полную демилитаризацию станции и ее передачу обратно под контроль украинского «Энергоатома», но в МИД России исключили вывод АЭС из-под контроля России или ее передачу третьей стороне.

Россия контролирует атомную электростанцию в Запорожье с весны. В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин подписал указ о передаче ЗАЭС в российскую собственность.