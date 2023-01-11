Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС

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Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. «Это департамент наш информационных технологий создал по информации, которую предоставили главы муниципальных образований. То есть поручение давал губернатор в оперативном штабе. И по итогам этого поручения была разработана интерактивная карта», — рассказали РБК в пресс-службе региональной администрации.

Укрытия на карте обозначены голубыми метками, при нажатии на них появляется адрес, также указаны данные о вместимости и ответственная организация. Руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов отметил, что по мере обновления информации на карте могут появляться новые объекты.

16 ноября губернатор области Андрей Клычков анонсировал появление карты укрытий. В тот день на нефтебазе в поселке Стальной Конь произошел взрыв. Для атаки был использован беспилотник, пострадала оболочка резервуара с топливом.

С 19 октября в Орловской области действует уровень повышенной готовности, предполагающий усиление охраны общественного порядка и особый режим объектов транспорта, коммуникаций и связи.