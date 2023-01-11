Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 18:05
В Нидерландах Промеса заподозрили в выплате €250 тыс. наркоторговцу Спорт, 18:01
Белинвестбанк перестал принимать переводы из Тинькофф Банка Финансы, 17:56
Профсоюзы выбрали бойкот и протесты из-за реформы Макрона Политика, 17:46
WSJ узнала о значительных потерях Украины под Артемовском Политика, 17:44
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 17:38
Пригожин отдал соль бойцам в Соледаре во избежание «разговоров в Америке» Политика, 17:31
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Бумаги HeadHunter взлетели на 7% на новости о смене крупнейшего акционера Инвестиции, 17:25
Польша поставит Украине танки Leopard Политика, 17:25
Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией Политика, 17:23
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 17:16
Аналитики Уолл-стрит предсказали ралли евро к доллару из-за теплой погоды Инвестиции, 17:13
Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС Политика, 17:04
Глава Федерации футбола Франции покинул пост после скандала с Зиданом Спорт, 16:50
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС

Власти Орловской области разработали интерактивную карту укрытий на случай ЧС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. «Это департамент наш информационных технологий создал по информации, которую предоставили главы муниципальных образований. То есть поручение давал губернатор в оперативном штабе. И по итогам этого поручения была разработана интерактивная карта», — рассказали РБК в пресс-службе региональной администрации.

Укрытия на карте обозначены голубыми метками, при нажатии на них появляется адрес, также указаны данные о вместимости и ответственная организация. Руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов отметил, что по мере обновления информации на карте могут появляться новые объекты.

16 ноября губернатор области Андрей Клычков анонсировал появление карты укрытий. В тот день на нефтебазе в поселке Стальной Конь произошел взрыв. Для атаки был использован беспилотник, пострадала оболочка резервуара с топливом.

С 19 октября в Орловской области действует уровень повышенной готовности, предполагающий усиление охраны общественного порядка и особый режим объектов транспорта, коммуникаций и связи.

Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС
Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС

Теги
новости Орловская область чрезвычайная ситуация
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Старый Хутор
Политика
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Политика
В Курской области продлили действие «желтого» уровня опасности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter