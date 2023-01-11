Власти Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС
Власти Орловской области создали интерактивную карту укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. «Это департамент наш информационных технологий создал по информации, которую предоставили главы муниципальных образований. То есть поручение давал губернатор в оперативном штабе. И по итогам этого поручения была разработана интерактивная карта», — рассказали РБК в пресс-службе региональной администрации.
Укрытия на карте обозначены голубыми метками, при нажатии на них появляется адрес, также указаны данные о вместимости и ответственная организация. Руководитель департамента информационных технологий Андрей Артемов отметил, что по мере обновления информации на карте могут появляться новые объекты.
16 ноября губернатор области Андрей Клычков анонсировал появление карты укрытий. В тот день на нефтебазе в поселке Стальной Конь произошел взрыв. Для атаки был использован беспилотник, пострадала оболочка резервуара с топливом.
С 19 октября в Орловской области действует уровень повышенной готовности, предполагающий усиление охраны общественного порядка и особый режим объектов транспорта, коммуникаций и связи.