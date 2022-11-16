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Орловские власти сообщили об ущербе нефтебазе из-за атаки беспилотника

При атаке беспилотника на нефтебазу в Орловской области пострадала оболочка резервуара

При атаке беспилотника на нефтебазе в селе Стальной Конь Орловской области пострадала только оболочка резервуара с топливом. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев агентству «РИА Новости».

На поврежденном резервуаре логотип «Транснефти». Удар пробил верхнюю обшивку, образовав в резервуаре дыру. РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

На нефтебазе в поселке Стальной Конь примерно в 4:00 утра произошел взрыв — предположительно, в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков. По его данным, никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

Как сообщил телеграм-канал Mash, атаке подвергся терминал нефтепровода «Дружба», на который беспилотник сбросил взрывчатку.

15 ноября в «Транснефти» сообщили, что Украина приостановила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения.

Орловская область не граничит с Украиной. Об атаках на приграничные области местные власти сообщают с самого начала проведения военной спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин в октябре ввел в регионах ЦФО и ЮФО, включая Орловскую область, режим повышенной готовности, который позволяет губернаторам проводить мероприятия по гражданской и территориальной обороне, а также по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

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Орловская область беспилотник «Транснефть» Андрей Клычков
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